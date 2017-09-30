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Лукашенко: роль и авторитет педагога остаются неизменными в постоянно развивающейся образовательной среде
01.10.2017 09:04 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников страны с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В жизни каждого из нас есть наставники, чья мудрость, душевная щедрость и добрый совет помогают познавать этот удивительный мир, находить нравственные и духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что благородный, ответственный, требующий полной самоотдачи труд учителя всегда пользовался особым уважением. "Открывая перед ребенком дверь в мир знаний, воспитывая его, вы формируете личность юного гражданина и закладываете основы будущего Беларуси", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко констатировал, что современная образовательная среда, как живой организм, постоянно развивается - внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными остаются лишь роль и авторитет педагога. "Вы с честью выполняете свою важную миссию, всегда находитесь в центре общественной жизни, укрепляете идеологический фундамент нашей страны. Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения", - подчеркнул глава государства.
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя.
В жизни каждого из нас есть наставники, чьи мудрость, душевная щедрость и добрый совет помогают познавать этот удивительный мир, находить нравственные и духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед.
Благородный, ответственный, требующий полной самоотдачи труд учителя всегда пользовался особым уважением. Открывая перед ребенком дверь в мир знаний, воспитывая его, вы формируете личность юного гражданина и закладываете основы будущего Беларуси.
Современная образовательная среда, как живой организм, постоянно развивается - внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными остаются лишь роль и авторитет педагога. Вы с честью выполняете свою важную миссию, всегда находитесь в центре общественной жизни, укрепляете идеологический фундамент нашей страны.
Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, талантливых и увлеченных учеников!
Александр Лукашенко.-0-
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Лукашенко: роль и авторитет педагога остаются неизменными в постоянно развивающейся образовательной среде
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников страны с профессиональным праздником - Днем учителя. Об...
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