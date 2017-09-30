Референдум в Каталонии: полиция на участках и вертолеты в небе

МИНСК, 1 окт — Sputnik. В Каталонии начался референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании.

За два часа до открытия участков над Барселоной начал кружить вертолет национальной полиции Испании. В 9 утра (10.00 по минскому времени — Sputnik), испанская полиция начала вторгаться на избирательные участки в Каталонии, объясняя это отсутствием на участках местной полиции.

La Policia Nacional s'emporta les urnes de l'institut Jaume Balmes entre la indignació i impotència dels ciutadans. pic.twitter.com/A5uLqVtwUc — ARA Política (@ARApolitica) 1 октября 2017 г.

​Напомним, что конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, с точки зрения Мадрида все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

В свою очередь официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил журналистам, что власти Каталонии гарантируют — референдум о независимости этой области от Испании состоится в воскресенье, несмотря на все препятствия, чинимые Мадридом.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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На улице в районе Грасия перед одной из школ, которая должна стать избирательным участком, выстроилась очередь из порядка тысячи человек в ожидании начала голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Люди выстроились по обе стороны дороги, проезжающие мимо автомобили приветственно им сигналят.

Истоки и последствия референдума в Каталонии

Мировые СМИ отмечают, что резонансный плебисцит — "плод упущенной десять лет назад возможности". Они напоминают, что вердикт Конституционного суда 2010 года, который отнес 14 статей автономного статуса к числу неконституционных, был воспринят многими каталонцами как унижение.

Американская Wall Street Journal отмечает, что за день до референдума, спровоцировавшего политический кризис в Испании, ни сторонники, ни противники не собираются отступать.

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Independent добавляет, что главным вопросом остается все же не исход голосования, а перспективы отношений Испании и Каталонии. По мнению издания, если они не смогут восстановить отношения, то Каталония станет угрозой не только для Испании, но для всего Евросоюза, и эта угроза будет намного серьезней, нежели выход Великобритании из ЕС. Регион является экономическим локомотивом, который на практике субсидирует всю страну: 7,5-миллионное население Каталонии, представляющее 16% населения Испании, создает около 20% ВВП страны. Если бы (Каталония) была страной, в экономическом плане она была бы равной Дании и Финляндии.

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"Один из уроков последних двух лет заключается в том, что не только политика, но и экономические последствия политических решений стали непредсказуемыми. По справедливости, согласие или несогласие 7,5 миллиона человек не должно вывести Европу из равновесия. Однако через неделю все это может уже выглядеть по-другому", — заключает газета.