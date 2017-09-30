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Пхеньян грозит "проучить огнем" Вашингтон и "старика" Трампа

01.10.2017 10:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило ультиматум председателя госсовета КНДР "американским агрессорам, потерявшим рассудок и заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи".

Пхеньян грозит "проучить огнем" Вашингтон и "старика" Трампа
© Sputnik / Виктор Толочко
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Трамп написал, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно. Хотя он считает его нежелательным, военный ответ "будет разрушительным для Северной Кореи". 

"Старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", —  отмечается в ответном сообщении ЦТАК.

Пхеньян в очередной раз напомнил, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности.

"Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня", — говорится в сообщении ЦТАК.

КНДР уже заявляла о готовности сбивать американские военные самолеты после демонстративного пролета бомбардировщиков и истребителей США вдоль побережья Кореи в международной воздушной зоне к северу от демилитаризованной зоны.

А в Сеуле заметили признаки подготовки КНДР к новым ракетным испытаниям. По информации местных СМИ, Северная Корея вывезла несколько межконтинентальных баллистических ракет из расположенного в Пхеньяне военного завода, что может быть признаком подготовки к испытанию термоядерной боеголовки в Тихом океане.  В Южной Корее считают, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи.

Между тем, администрация президента США Дональда Трампа в субботу сообщила, что поддерживает прямой контакт с властями Северной Кореи, пытаясь найти путь к снижению напряженности.

 
Теги: Минск
 
 
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