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Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Минск

01.10.2017 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп формально продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Беларусь. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Минск
© Фото: Facebook / Михаил Козлов
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Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября.

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В распоряжении Трампа отмечается, что США в 2018 финансовом году не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии. Аналогичные решения, приняты в отношении таких стран СНГ, как Беларусь, Узбекистан и Туркменистан. 

​Тем самым администрация США с одной стороны обозначает свою позицию относительно ситуации с работорговлей в этих странах. Предполагается, что  власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в законе о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Госдепартамент ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, оценивая действия других государств в данной сфере.

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Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Минск
© Sputnik/ Иван Руднев
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Между тем, наблюдатели в Минске отмечают, что в Беларуси уделяется достаточно много внимания мерам по предотвращению торговле людьми, действует достаточно строгое законодательство в этой сфере и предпринимаются меры по решению данной проблемы на самом высоком международном уровне. Так, Беларусь выступила с трибуны Генассамблеи ООН за объединение международных усилий в борьбе с торговлей людьми. Более того, именно по инициативе белорусской стороны на полях заседания высокого уровня  Группой друзей совместно с партнерами из числа международных и американских неправительственных организаций был организован тематический диалог "Торговля несовершеннолетними в цифровой век: пробуждая мир к крайней необходимости остановить торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, в том числе через интернет". Кроме того, Минск выделил очередной добровольный взнос в целевой фонд по защите жертв торговлей людьми. 

 
Теги: Минск
 
 
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Принятые меры в отличие от традиционных санкций не предусматривают запрет на въезд в США каких-либо лиц, заморозку активов лиц и организаций, запрет на деловые...

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