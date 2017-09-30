МИНСК, 1 окт — Sputnik. Почти 30 вопросов, среди которых принятие законопроектов в первом и втором чтениях, а также ратификация документов, вынесено на рассмотрение на осеннюю сессию Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Сессия откроется в Овальном зале 2 октября в 10:00. Уже прошло заседание Совета нижней платы белорусского парламента, на котором утвержден план рассмотрения законопроектов. Традиционно на открытие работы сессии приходит премьер-министр, глава верхней палаты парламента, глава Центризбиркома, министры.

На осенней сессии депутаты, кроме законопроектов экономического, правового, правоохранительного блоков, планируют принять бюджет, провести парламентские слушания, а также рассмотреть "многострадальные законопроекты", которые в парламенте находятся год и более.

Нулевое чтение

Нижняя плата белорусского парламента уже несколько лет подряд принимает законопроект о бюджете на следующий год в конце года, перед этим в Овальном зале проходит так называемое "нулевое чтение". Уже согласована дата, когда на этой сессии пройдет рабочее обсуждение проекта главного финансового документа страны. По договоренности с премьер-министром Андреем Кобяковым, — глава Совета министров всегда приходит в Овальный зал "на бюджет", — "нулевое чтение" пройдет в середине октября. Правительство уже передало в парламент пакет бюджетных документов, которые сейчас обсуждаются в профильных комиссиях.

Первое и второе чтение

© Sputnik / Виктор Толочко Парламентарии рассмотрят обновленный декрет о банковских вкладах

Среди наиболее значимых и интересных законов, которые депутаты должны рассмотреть в первом чтении — это законопроекты, которые предусматривают поправки в законы о НАН Беларуси, о пенсиях, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Во втором чтении будут рассмотрены проекты законов об изменениях в закон о кредитных историях, в закон о борьбе с терроризмом, в законы о государственных секретах.

Парламентские слушания

Еще на весенней сессии председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко поднял вопрос о том, чтобы возобновить практику парламентских слушаний.

На прошедшем в четверг заседании Совета палаты, спикер попросил депутатов "ускориться" в вопросе о том, по каким темам провести слушания в парламенте.

Провести парламентские слушание предлагали несколько профильных комиссий.

Комиссия по образованию, культуре и науке предлагала провести слушания о национальной системе образования, комиссия по промышленности, ТЭК, транспорту и связи выступила с инициативой провести слушания по вопросам развития энергетики. Еще две комиссии, по экономической политике и по международным делам, предлагают провести слушания в Овальном зале о том, как повысить привлекательности Беларуси для иностранных инвесторов.

Экономический блок

На осенней сессии будет рассмотрен большой блок экономических законопроектов, которые направлены на либерализацию бизнеса. Это проекты законов о противодействия монополистической деятельности, о государственно-частном партнерстве, о госзакупках, об инвестициях и приватизации.

Многострадальные законы

Председатель Палаты представителей призвал депутатов активизировать работу по подготовке проектов законов, которые находятся в парламенте год и более. Среди них многострадальный проект закона о животных, а также проекты законов о приватизационных чеках, о физкультуре и спорте, о питьевой воде.

На этой сессии депутаты планируют принять проект закона о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Договор на законодательном уровне утвердит переход таможенного администрирования в ЕАЭС с бумажных на электронные технологии.

Новый Таможенный кодекс вступит в силу после того, как все пять стран — участниц союза ратифицируют договор о уведомят об этом Евразийскую экономическую комиссию.