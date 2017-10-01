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Итоги референдума в Каталонии: 90% проголосовали за независимость

02.10.2017 08:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. За независимость автономного региона Каталония проголосовали 90% граждан, пришедших на участки на референдуме в воскресенье 1 октября, заявил представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.

Итоги референдума в Каталонии: 90% проголосовали за независимость
© Sputnik/ Марти Фрадера
Слезы и флаги: как Каталония сражается за независимость

По последним данным, всего на референдум в Каталонии пришли 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона имеющих право голоса. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон уже назвал результаты референдума впечатляющими.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", – написал он на своей странице в Twitter.

Объявления результатов референдума ждали многочисленные жители Барселоны на центральной площади города. Митинг, который начался накануне около семи часов вечера, к концу больше напоминал молодежную вечеринку: на площади в основном находились молодые люди, причем изрядно выпившие. На некоторых из митингующих были Эстелады — неофициальный флаг Каталонии. Поддержать приверженность независимости Каталонии приехали люди из других испанских регионов — Мальорки, Галисии и Валенсии.

Голосование по вопросу независимости автономного сообщества состоялось в воскресенье. При этом испанское правительство считает референдум незаконным.

Ранее в полиции заявили, что правоохранителям удалось взять под контроль большую часть из более чем 2,3 тысячи участков, в день проведения референдума закрыли еще около 300 участков. Несмотря на это голосование по вопросу независимости региона состоялось. Всего в Барселону было стянуто около 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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Утром на некоторых избирательных участках проходили столкновения между гражданами и Национальной гвардией: со стороны полиции пострадали 33 человека, травмы получили 844 гражданских.

По словам заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса, несмотря на позицию официального Мадрида парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости региона.

Видеофакт: столкновения полиции со сторонниками референдума в Каталонии >>

К настоящему времени ряд стран уже сделали заявления по поводу голосования в Каталонии, выразив поддержку в вопросе целостности Испании.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на позицию официального Мадрида, парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости региона.

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