Беларусь и Запад строят новую платформу сотрудничества - Лукашенко

2 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и западные страны строят новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь - миролюбивое, стабильное и безопасное государство. Отсутствие межконфессиональных и межэтнических конфликтов - главное конкурентное преимущество страны на мировой экономической и политической арене.

"В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны", - убежден глава государства.-0-