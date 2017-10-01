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Переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО идет активно - Макей

02.10.2017 10:15 — Новости Политики | БелТА  
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Переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО идет активно - Макей
Владимир Макей. Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) идет активно. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс идет активно. Думаю, следующий год будет достаточно важным. В этом году, естественно, уже времени осталось мало, и мы не ставили перед собой цель вступить в этом году", - сказал Владимир Макей.

По его словам, переговорный процесс в скором будущем может выйти на финишную прямую. Беларусь завершила переговоры с 14 странами, впереди - еще 11 государств.

"Поступил ряд уточняющих вопросов по отдельным аспектам и областям, поэтому мы сейчас занимаемся подготовкой ответов на эти вопросы. В течение полутора - двух месяцев, наверное, подготовим, направим в Евросоюз, американцы задавали много уточняющих вопросов, направим другим нашим партнерам", - сказал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) идет активно. Об этом заявил сегодня...

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