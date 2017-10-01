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Переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО идет активно - Макей
02.10.2017 10:15 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) идет активно. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Процесс идет активно. Думаю, следующий год будет достаточно важным. В этом году, естественно, уже времени осталось мало, и мы не ставили перед собой цель вступить в этом году", - сказал Владимир Макей.
По его словам, переговорный процесс в скором будущем может выйти на финишную прямую. Беларусь завершила переговоры с 14 странами, впереди - еще 11 государств.
"Поступил ряд уточняющих вопросов по отдельным аспектам и областям, поэтому мы сейчас занимаемся подготовкой ответов на эти вопросы. В течение полутора - двух месяцев, наверное, подготовим, направим в Евросоюз, американцы задавали много уточняющих вопросов, направим другим нашим партнерам", - сказал министр.-0-
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) идет активно. Об этом заявил сегодня...
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