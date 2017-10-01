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В Минске открылась осенняя сессия Палаты представителей
02.10.2017 10:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Проект бюджета на 2018 года станет основным пакетом документов, который будет рассмотрен на 3-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заявил на открытии сессии глава Нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
"Нам предстоит принять ключевой пакет финансового блока — проект бюджета. Главный финансовый документ страны должен быть качественным и сбалансированным", — сказал Андрейченко.
Владимир Андрейченко напомнил депутатам, важно динамично и объективно поработать над проектом бюджета на следующий год.
По его словам, важно динамично и объективно поработать над проектом бюджета на следующий год.
Андрейченко также сообщил, на осеннюю сессию внесены еще два значимых законопроекта, направленных на либерализацию условий работы бизнеса — законопроекты о развитии инвестиционного климата и предпринимательской деятельности.
© Sputnik / Виктор Толочко
На заседании сессии присутствует премьер-министр Андрей Кобяков
На заседании сессии присутствуют премьер-министр Андрей Кобяков, генпрокурор Александр Конюк, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, представители дипкорпуса.
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Спикер нижней палаты белорусского парламента призвал депутатов качественно поработать над принятием бюджета.
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