В Минске открылась осенняя сессия Палаты представителей

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Проект бюджета на 2018 года станет основным пакетом документов, который будет рассмотрен на 3-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заявил на открытии сессии глава Нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

"Нам предстоит принять ключевой пакет финансового блока — проект бюджета. Главный финансовый документ страны должен быть качественным и сбалансированным", — сказал Андрейченко.



Владимир Андрейченко напомнил депутатам, важно динамично и объективно поработать над проектом бюджета на следующий год.

По его словам, важно динамично и объективно поработать над проектом бюджета на следующий год.

Андрейченко также сообщил, на осеннюю сессию внесены еще два значимых законопроекта, направленных на либерализацию условий работы бизнеса — законопроекты о развитии инвестиционного климата и предпринимательской деятельности.



© Sputnik / Виктор Толочко На заседании сессии присутствует премьер-министр Андрей Кобяков

На заседании сессии присутствуют премьер-министр Андрей Кобяков, генпрокурор Александр Конюк, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, представители дипкорпуса.

Депутаты предлагают запретить домашние роды>>