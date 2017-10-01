Пенсионный возраст в Польше снизили, и это дорого

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Пенсионный возраст решили не повышать в Польше, но это будет стоить бюджету больше чем 12 миллиардов евро в ближайшие четыре года, сообщили польские СМИ.



© Sputnik/ Илья Питалев Трудовые пенсии будут увеличены до конца года

Мужчины смогут уйти на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Прежде планировалось, что и мужчины и женщины будут уходить на пенсию в 67 лет.

Для фермеров до конца 2017 года будет возможность — при соблюдении определенных условий — выхода на пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Аналогичный принцип выхода на пенсию коснется судей и прокуроров — в зависимости от отработанного периода в соответствующих организациях.

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В 2012 году власти приняли программу постепенного повышения пенсионного возраста, но в 2015 году на парламентских выборах победила партия "Право и справедливость". Одним из главных ее предвыборных обещаний которой был ранний выход на пенсию.

Этот закон обойдется бюджету республики в текущемо году в 240 миллионов евро, в 2018-м году — 2,3 миллиарда евро. Большинство жителей республики намерено воспользоваться своим правом выйти на пенсию в возрасте, установленномй законом.

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Экономисты полагают повышение пенсионного возраста необходимой мерой в условиях роста продолжительности жизни. Пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года — такое решение в апреле 2016-го принял президент страны Александр Лукашенко. Процесс рассчитан на шесть лет, в итоге мужчины начнут выходить на пенсию в 63, женщины — в 58.

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© Sputnik/ Повышение пенсионного возраста