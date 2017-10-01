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Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси

02.10.2017 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.

Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Президентские или парламентские выборы могут перенести на 2019 год

"Центризбирком будет просить, чтобы местные выборы были назначены на 18 февраля, это наиболее оптимальная дата и крайний срок проведения выборов", – заявила Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik. 

По ее словам, раньше этой даты проводить выборы нецелесообразно, так как студенты будут находиться на каникулах. 

Ермошина сообщила, что через "пару недель" будет проситься к главе государства на встречу, чтобы обсудить ход проведения местных выборов. По ее словам, она рассчитывает на то, что эта встреча может состояться в 20-х числах октября. 

Она также сказала, что на местные выборы международных наблюдателей обычно не приглашают. "За ними будут наблюдать представили дипкорпуса. Это будут краткосрочные наблюдательные миссии", – сказала глава ЦИК. 

Отвечая на вопрос, какие выборы – парламентские или президентские – пройдут раньше в стране, Ермошина сказала, что "это будет политическим решением", отметив, что данный вопрос находится не в ее компетенции.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос о том, какие очередные выборы – президентские или парламентские, пройдут в Беларуси первыми, еще не решен.

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