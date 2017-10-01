Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Президентские или парламентские выборы могут перенести на 2019 год

"Центризбирком будет просить, чтобы местные выборы были назначены на 18 февраля, это наиболее оптимальная дата и крайний срок проведения выборов", – заявила Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik.

По ее словам, раньше этой даты проводить выборы нецелесообразно, так как студенты будут находиться на каникулах.

Ермошина сообщила, что через "пару недель" будет проситься к главе государства на встречу, чтобы обсудить ход проведения местных выборов. По ее словам, она рассчитывает на то, что эта встреча может состояться в 20-х числах октября.

Она также сказала, что на местные выборы международных наблюдателей обычно не приглашают. "За ними будут наблюдать представили дипкорпуса. Это будут краткосрочные наблюдательные миссии", – сказала глава ЦИК.

Отвечая на вопрос, какие выборы – парламентские или президентские – пройдут раньше в стране, Ермошина сказала, что "это будет политическим решением", отметив, что данный вопрос находится не в ее компетенции.