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В Беларуси создана рабочая группа для решения вопросов по въезду иностранцев в СГ

02.10.2017 12:12 — Новости Политики | БелТА  
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В Беларуси создана рабочая группа для решения вопросов по въезду иностранцев в СГ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 29 сентября 2017 года №343р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рабочей группе поручено подготовить технические требования и варианты создания канала передачи данных о визах (выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых), видах на жительство, разрешениях на временное проживание и иных разрешениях на въезд, выезд и пребывание в соответствии с проектом соглашения о взаимном признании виз, определить систему защиты такой информации. Необходимо также организовать взаимодействие с российской стороной для решения этих, а также других вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства, и выработать регламент прохождения передаваемых данных между заинтересованными государственными органами Беларуси.

При необходимости группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.

О результатах проведенной работы необходимо информировать правительство до 1 ноября 2017 года.

Возглавил группу первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко. Организационным обеспечением деятельности группы поручено заниматься Министерству связи и информатизации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории...

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