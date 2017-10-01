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Лукашенко: Беларусь и Запад строят новую платформу сотрудничества

02.10.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Страны Запада и Беларусь сегодня строят новую платформу сотрудничества — на основе взаимоуважения и баланса интересов, заявил в понедельник на встрече зарубежными дипломатами президент Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь и Запад строят новую платформу сотрудничества
© Sputnik / Виктор Толочко
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Новые послы 11 государств, от Швеции и до Лаоса, передали в понедельник главе государства верительные грамоты. В своей речи перед дипломатами Лукашенко особое внимание уделил отношениям Беларуси и стран Запада.

"Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь — миролюбивое, стабильное и безопасное государство, а в диалоге с партнерами республика придерживается принципов открытости, честности и справедливости.

"Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны", — добавил президент.

Лукашенко уверен: сегодня необходимо "строить и укреплять мосты — политические, экономические, гуманитарные — между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке". 

Напомнил дипломатам Лукашенко и о всех миротворческих инициативах, которые находят свое воплощение в республике, а также о предложении Беларуси создать под эгидой ОБСЕ новый процесс — "Хельсинки-2".

Касаясь конкретных стран, Лукашенко подчеркнул: Беларусь видит возможность для развития отношений с Молдовой и Узбекистаном. Испании и Швеции белорусский лидер предложил углублять инвестиционные связи.

Африканскому государству Джибути Лукашенко предложил стать воротками для белорусский предприятий в своем регионе, перспективы есть и в отношениях с Мали. На рынок Чили республика предлагает продвигать автостроительную и сельскохозяйственную технику. Увеличить товарооборот можно будет также с Перу и Уругваем, а в Лаосе республика готова реализовывать проекты по добыче полезных ископаемых.

Наконец, глава государства отметил, что отношения Беларуси и Афганистана также выходят на новый уровень.    

 
Теги: Минск
 
 
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