Лукашенко: разногласия между Беларусью и Западом преодолены

Беларусь нормализовала и укрепила отношения с западными странами благодаря своей последовательной и прагматичной политике.

Об этом заявил Александр Лукашенко 2 октября в ходе принятия верительных грамот у послов ряда зарубежных стран, сообщается на официальном сайте главы государства.

Он также отметил, что разногласия преодолены, и в настоящее время Беларусь строит новую платформу сотрудничества «на основе взаимоуважения и баланса интересов».

Белорусский президент призвал строить и укреплять мосты – «политические, экономические, гуманитарные – между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке».

Минск сегодня стал эффективной переговорной площадкой не только в вопросах украинской проблематики, в столице проходила встреча глав МИД Центрально-Европейской инициативы (под председательством Беларуси), а также сессия ПА ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости» в диалоге с партнерами», а в настоящее время в неспокойной ситуации в мире эти принципы «особенно ценны».

Фото: president.gov.by