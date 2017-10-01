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Лукашенко: разногласия между Беларусью и Западом преодолены
02.10.2017 12:38 — Новости Политики | БДГ
Беларусь нормализовала и укрепила отношения с западными странами благодаря своей последовательной и прагматичной политике.
Об этом заявил Александр Лукашенко 2 октября в ходе принятия верительных грамот у послов ряда зарубежных стран, сообщается на официальном
Он также отметил, что разногласия преодолены, и в настоящее время Беларусь строит новую платформу сотрудничества «на основе взаимоуважения и баланса интересов».
Белорусский президент призвал строить и укреплять мосты – «политические, экономические, гуманитарные – между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке».
Минск сегодня стал эффективной переговорной площадкой не только в вопросах украинской проблематики, в столице проходила
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости» в диалоге с партнерами», а в настоящее время в неспокойной ситуации в мире эти принципы «особенно ценны».
Фото: president.gov.by
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Беларусь нормализовала и укрепила отношения с западными странами благодаря своей последовательной и прагматичной политике.
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