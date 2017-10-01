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Первая Конференция почетных консулов Беларуси пройдет в Минске
02.10.2017 16:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Первая Конференция почетных консулов откроется в Минске во вторник 3 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел.
У Беларуси около 80 почетных консулов, которые представляют страну в 56 странах мира. Почетным консулом чаще всего является авторитетный в политических и деловых кругах страны пребывания человек. Почетный консул занимается развитием дружественных отношений, расширением политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными государствами, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Предполагается, что в ходе мероприятий в Минске дипломаты обсудят перспективные направления работы по защите национальных интересов Беларуси. Особый акцент, как ожидается, будет сделан на содействие в торговле и привлечение инвестиций.
В рамках конференции почетные консулы встретятся с руководством правительства Беларуси, ряда министерств и ведомств, посетят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", а также ряд предприятий. Запланированы поездки на "БелАЗ" и агрокомбинат "Дзержинский".
В программе работы конференции также посещение музея истории Великой Отечественной войны, мемориального комплекса "Курган Славы", Национального академического Большого театра оперы и балета и государственного цирка.
Гуманитарная часть программы также должна поспособствовать эффективной работе почетных консулов по распространению информации о нашей стране, развитию культурного и гуманитарного сотрудничества.
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Почетные консулы соберутся, чтобы обсудить перспективные направления работы, направленной на развитие торговли и привлечение в Беларусь иностранных инвестиций.
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