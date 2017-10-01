Первая Конференция почетных консулов Беларуси пройдет в Минске

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Первая Конференция почетных консулов откроется в Минске во вторник 3 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел.

У Беларуси около 80 почетных консулов, которые представляют страну в 56 странах мира. Почетным консулом чаще всего является авторитетный в политических и деловых кругах страны пребывания человек. Почетный консул занимается развитием дружественных отношений, расширением политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными государствами, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Предполагается, что в ходе мероприятий в Минске дипломаты обсудят перспективные направления работы по защите национальных интересов Беларуси. Особый акцент, как ожидается, будет сделан на содействие в торговле и привлечение инвестиций.

В рамках конференции почетные консулы встретятся с руководством правительства Беларуси, ряда министерств и ведомств, посетят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", а также ряд предприятий. Запланированы поездки на "БелАЗ" и агрокомбинат "Дзержинский".

В программе работы конференции также посещение музея истории Великой Отечественной войны, мемориального комплекса "Курган Славы", Национального академического Большого театра оперы и балета и государственного цирка.

Гуманитарная часть программы также должна поспособствовать эффективной работе почетных консулов по распространению информации о нашей стране, развитию культурного и гуманитарного сотрудничества.