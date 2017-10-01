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Посла Литвы вызвали в МИД за инцидент на белорусско-литовской границе

02.10.2017 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Посла Литвы Андрюса Пулокаса вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за факта нарушения госграницы республики вооруженными пограничниками соседней страны, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, литовские пограничники пересекли белорусскую государственную границу 28 сентября с намерениями задержать двух белорусов.

"В этот день в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес сотрудники Службы охраны Государственной Границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории", — сообщили в МИД Беларуси.

Вооруженные пограничники Литвы углубились на территорию Беларуси на сорок метров. На место прибыл белорусский погранотряд, однако литовские коллеги не попытались ничего объяснить, а "в спешном порядке вернулись" в Литву.

"Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений "Запад-2017", которые, при этом, не подтвердились", — заявили в МИД.

Беларусь вручила литовскому послу ноту в связи с инцидентом. Еще 30 сентября представитель погранслужбы Литвы признал факт случившегося и принес изменения.

"Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовские вооруженные пограничники пресекали границу республики 28 сентября, они пытались задержать двух белорусов.

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