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Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе

02.10.2017 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования в связи с кровавым инцидентом в Лас-Вегасе, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе
AP / RUPTLY
Опубликованы кадры с места самого массового расстрела в США

Стрельба на музыкальном фестивале в американском городе произошла накануне — 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям массового мероприятия. В результате погибли 50 человек, более 400 госпитализированы.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления", — отметил белорусский лидер в соболезновании.

Он также направил искренние слова сочувствия семьям погибших от себя лично и всех белорусов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стрельба в Лас-Вегасе стала самой массовой за новейшую историю Соединенных Штатов. Запрещенная во многих странах мира террористическая группировка Исламское Государство уже взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что Пэддок был боевиком ИГ.

 
Теги: Минск
 
 
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От себя лично и от всех белорусов глава государства выразил сочувствие семьям погибших и пожелал пострадавшим выздоровления.

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