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Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе
02.10.2017 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования в связи с кровавым инцидентом в Лас-Вегасе, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.
Стрельба на музыкальном фестивале в американском городе произошла накануне — 64-летний Стивен Пэддок
"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления", — отметил белорусский лидер в соболезновании.
Он также направил искренние слова сочувствия семьям погибших от себя лично и всех белорусов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Стрельба в Лас-Вегасе стала самой массовой за новейшую историю Соединенных Штатов. Запрещенная во многих странах мира террористическая группировка Исламское Государство уже взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что Пэддок был боевиком ИГ.
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От себя лично и от всех белорусов глава государства выразил сочувствие семьям погибших и пожелал пострадавшим выздоровления.
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