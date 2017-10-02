МИД РФ подвергло критике захваты российских дипобъектов в США

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Захват США помещений Генерального консульства России в Сан-Франциско является грубейшим нарушением международного права, заявили в понедельник в МИД РФ.



© Sputnik/ Валерий Мельников Захарова назвала обыски в торпредстве РФ в Вашингтоне тупыми

"С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что оставляют за собой право на аналогичный ответ по отношению к американским диппредставительствам в РФ.

Генконсульство было закрыто 2 сентября, но дипломатам, проживавшим в здании, позволили остаться до 1 октября. По информации российского МИД, Госдеп США подтвердил очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства после того, как его покинули последние дипломаты.

В начале сентября текущего года Генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Ранее Госдеп потребовал закрыть диппредставительства и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников американской дипмиссии в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.