Беларусь укрепляет свои позиции надежной площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности - Макей

Выступает Владимир Макей

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь последовательно укрепляет свои позиции надежной диалоговой площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии первой конференции почетных консулов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ряд последовательных и конструктивных шагов Беларуси, а также инициатив, в том числе озвученных в последнее время, способствовали укреплению позиции Минска как надежной диалоговой и переговорной площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности", - подчеркнул глава белорусского МИД.

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