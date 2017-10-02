Ситуация в Каталонии: всеобщая забастовка и реакция мира на референдум

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает, что спор между Испанией и Каталонией об автономности этой провинции должен разрешаться мирным путем.



© REUTERS/ Jon Nazca События в Каталонии: девальвация демократии

В воскресенье состоялся референдум о независимости автономии, которое официальный Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"В отношении спора между правительством Испании и правительством автономной провинции Каталония МИД исходит из того, что данный спор является сугубо внутрииспанским делом и должен разрешаться мирным путем в рамках законодательства Испании", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

ЕС поддержал Мадрид

Лидеры стран ЕС высказали поддержку испанским властям по вопросу о референдуме в Каталонии.

Как сообщается в официальном документе на сайте испанского правительства, премьер-министр Испании Мариано Рахой поблагодарил лидеров стран Евросоюза за такую позицию.

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"Рахой отметил, что решимость испанского правительства предотвратить незаконный референдум способствует поддержанию стабильности и демократии во всем Европейском Союзе", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте, Рахой провел телефонные разговоры с лидерами Эстонии, Франции, председателями Европейской комиссии и Европарламента.

В понедельник глава испанского правительства также провел встречи с лидерами крупнейших политических партий — испанскими социалистами PSOE и левоцентристской партией "Граждане" ("Ciudadanos").

Этими встречами, как отмечено в документе, "глава правительства начал раунд контактов для изучения и поиска возможных политических мер реагирования на серьезную ситуацию институционального неповиновения, которая происходит в Каталонии".

В рамках встреч "Рахой поблагодарил обоих лидеров за искренность в обозначении своих позиций и приверженность нашему конституционному порядку", говорится в документе.

Дебаты в Европарламенте

Европарламент проведет в среду дебаты по вопросу референдума в Каталонии в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, за это в понедельник проголосовало большинство депутатов ЕП.

"Дебаты состоятся в среду во второй половине дня", — сказал, представляя итоги голосования, председатель Европарламента Антонио Таяни. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

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По его словам, дебаты пройдут в присутствии Еврокомиссии.

Депутаты ЕП также проголосовали за то, чтобы дебаты носили название "Состояние правового государства, фундаментальные права в Испании в свете событий в Каталонии".

Проведение дебатов будет первым вопросом на сессии ЕП во второй половине дня в среду.

В Каталонии всеобщая забастовка

Всеобщая забастовка пройдет во вторник по всей Каталонии в знак протеста против жестких мер, которые применили Национальная полиция и Гражданская Гвардия в день проведения референдума о независимости на некоторых избирательных участках, пытаясь не допустить голосование.

Националистические организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural призвали жителей автономного сообщества собраться ровно в 12.00 (13.00 мск) перед зданиями мэрий городов и поселков, где они живут, а также у предприятий.

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В Барселоне почти не будет работать общественный транспорт — автобусы и метро. Женералитет заявил, что лишь четверть от объема обычных перевозок будут осуществляться с 06.30 до 9.30 утра — в самый час пик — и с 17.00 до 20.00. Пригородные поезда в течение дня выполнят лишь треть обычного объема перевозок. Железнодорожная кампания Renfe отменила в общей сложности 151 поезд дальнего следования и скоростных поездов AVE.

Кроме того, будет сокращена работа персонала в аэропортах. Единый оператор аэропортов Испании (Aena) рекомендует пассажирам обращаться в авиакомпании, чтобы уточнить расписание, и заранее планировать, как доехать до аэропортов.

Будут закрыты и некоторые культурные учреждения автономного сообщества — музеи, театры, выставки. Медицинские центры откладывают визиты и несрочные операции. Университеты также присоединились к забастовке.

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В акции примут участие каталонские отделения крупнейших профсоюзов Испании — Рабочие комиссии (ССОО) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT). Однако центральное руководство этих профсоюзов заявило, что не поддерживает акцию, объявленную сепаратистскими организациями, поскольку это бы означало продвигать идею одностороннего отделения.

Об участии в забастовке объявили некоторые члены конгресса депутатов испанского парламента и сената — от "Левых республиканцев Каталонии", "Каталонской европейской демократической партии", En Comú-Podem.