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Лукашенко: помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси

03.10.2017 10:42 — Новости Политики | БелТА  
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3 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление - важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда", - заявил глава государства.

Президент отметил, что вынесенная на совещание тема актуальна тем, что затрагивает интересы практически всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье. "Решение квартирного вопроса - один из основных индикаторов развития общества. Жилье - не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное - воспитание детей", - подчеркнул белорусский лидер.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов насчет того, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения. "Первый вопрос - зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить", - сказал Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского...

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