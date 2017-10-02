Беларусь укрепляет свои позиции надежной площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности - Макей

Выступает Владимир Макей

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь последовательно укрепляет свои позиции надежной диалоговой площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии первой конференции почетных консулов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ряд последовательных и конструктивных шагов Беларуси, а также инициатив, в том числе озвученных в последнее время, способствовали укреплению позиции Минска как надежной диалоговой и переговорной площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности", - подчеркнул глава белорусского МИД.

Он отметил, что в современных условиях все сильнее становится воинственная риторика ряда государств, которые перестали обращаться внимание на другие страны. "Это путь в никуда, в тупик", - убежден министр.

Владимир Макей обратил внимание на предложение белорусской стороны реанимировать переговоры в рамках Хельсинкского процесса. "В условиях глобальных угроз и вызовов только за столом переговоров, вместе нужно обсуждать возникающие вопросы и проблемы, руководствуясь при этом принципами мира и безопасности", - подчеркнул он.

Кроме того, министр напомнил о предложении Беларуси об "интеграции интеграций" - сотрудничестве между различными интеграционными объединениями. Владимир Макей считает очень важными тесные контакты между европейскими и евразийскими структурами, особенно в современных условиях глобальных вызовов. -0-

Фото Максима Гучека