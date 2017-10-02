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Лукашенко назвал жутью состояние некоторых строек в Минске

03.10.2017 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что в Минске и других городах страны многие объекты, возводимые по инвестиционным договорам, не сдаются в срок, а стоят заброшенными.

Лукашенко назвал жутью состояние некоторых строек в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник глава государства провел совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.

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"Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич (замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич — Sputnik) доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан", — сказал Лукашенко на совещании. Его слова приводит пресс-служба президента.

Глава государства пообещал проверить, как обстоят дела в этой сфере. Проверка начнется со столицы.

"Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется "жуть". Вместо двух — пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал", — сказал президент.

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Лукашенко напомнил, что ранее уже была достигнута договоренность о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства. "Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что иногда даже местные власти не знают, что делать с такими объектами. "И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься", — заметил президент.

Как ранее сообщал Sputnik, в середине сентября глава Администрации президента Наталья Кочанова потребовала до конца 2018 года ввести в эксплуатацию все недостроенные объекты в минске.

Среди самых известных долгостроев в центре белорусской столицы — здание, которое возводилось как отель "Кемпински" на проспекте Независимости, а также "Газпром Центр" на месте Московского автовокзала и гостиница Hyatt на Старовиленском тракте.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске стоят заросшие бурьяном и заброшенные недостроенные объекты, на которое президент уже обращал внимание чиновников.

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