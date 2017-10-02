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Президент Венесуэлы совершит официальный визит в Минск
03.10.2017 11:41 — Новости Политики | БелТА
Николас Мадуро
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в венесуэльском посольстве в Минске.
В частности, президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.-0-
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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