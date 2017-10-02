Лукашенко: помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси

Александр Лукашенко

3 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление - важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда", - заявил глава государства.

Президент отметил, что вынесенная на совещание тема актуальна тем, что затрагивает интересы практически всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье. "Решение квартирного вопроса - один из основных индикаторов развития общества. Жилье - не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное - воспитание детей", - подчеркнул белорусский лидер.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов насчет того, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения. "Первый вопрос - зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить", - сказал Александр Лукашенко.

Основные вопросы, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни, такие как постановка на учет нуждающихся, получение жилья и выселение из него, внесение платы за коммунальные услуги, управление жилфондом, регулирует Жилищный кодекс. "Принимая этот документ 5 лет назад, мы ставили задачу учесть все аспекты и сгладить острые углы в сфере жилищных отношений, накопившиеся с учетом правоприменительной практики", - отметил глава государства.

В связи с предлагаемой новой редакцией документа Президент поинтересовался, сможет ли новый документ обеспечить системность и комплексность регулирования отношений в жилищной сфере. "Не придется ли гражданам после его принятия обращаться к нескольким источникам права для решения своих вопросов? Создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие умные…, они сначала создают закон или какой-то другой нормативный правовой акт и полмиллиона подзаконных актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще один поставленный вопрос касался того, какие конкретно проблемы предлагается урегулировать представленным законопроектом, предусмотрено ли в нем упрощение административных процедур в жилищной сфере.

"Как обстоят дела с созданием фонда арендного жилья? Сможем ли мы удовлетворить потребности граждан, состоящих на учете нуждающихся? Каковы предложения правительства по развитию этого важнейшего направления?" - задал вопросы глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался техническим состоянием жилищного фонда страны в целом и тем, какие дополнительные меры необходимы для его надлежащего содержания и обслуживания.-0-