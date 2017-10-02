Президент Венесуэлы прилетит в Минск в четверг

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Минск в четверг 5 октября, сообщили в дипломатическом представительстве латиноамериканской страны.

Мадуро запланировал визит в Россию и Беларусь на начало октября. Предполагается, что лидер Венесуэлы примет участие в "Российской энергетической неделе" и встретится с российским президентом Владимиром Путиным, после чего направится в Минск.

В Беларуси мероприятия с участием Мадуро запланированы на 5 октября: он проведет ряд встреч на высоком уровне. Также в рамках его визита будет торжественно открыт памятник Симону Боливару.

"Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", — заявил венесуэльским СМИ сам Мадуро.

После посещения Беларуси и России президент Венесуэлы направится в Турцию.

В прошлый раз Мадуро посещал Минск более четырех лет назад — летом 2013-го, вскоре после смерти своего предшественника Уго Чавеса, который посещал Беларусь часто и был в дружеских отношениях с главой республики.