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Президент Венесуэлы прилетит в Минск в четверг
03.10.2017 12:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Минск в четверг 5 октября, сообщили в дипломатическом представительстве латиноамериканской страны.
Мадуро запланировал визит в Россию и Беларусь на начало октября. Предполагается, что лидер Венесуэлы примет участие в "Российской энергетической неделе" и встретится с российским президентом Владимиром Путиным, после чего направится в Минск.
В Беларуси мероприятия с участием Мадуро запланированы на 5 октября: он проведет ряд встреч на высоком уровне. Также в рамках его визита будет торжественно открыт памятник Симону Боливару.
"Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", — заявил венесуэльским СМИ сам Мадуро.
После посещения Беларуси и России президент Венесуэлы направится в Турцию.
В прошлый раз Мадуро посещал Минск более четырех лет назад — летом 2013-го, вскоре после смерти своего предшественника Уго Чавеса, который посещал Беларусь часто и был в дружеских отношениях с главой республики.
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В прошлый раз Николас Мадуро посещал столицу Беларуси более четырех лет назад, вскоре после смерти Уго Чавеса.
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