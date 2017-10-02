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"От дорог до посевных площадей" - Лукашенко поручил в 2018 году навести в Беларуси идеальный порядок
03.10.2017 12:19 — Новости Политики | БелТА
Во время совещания
3 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение следующего года навести в стране идеальный порядок. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я уже сказал о том, что в будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019-м приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем?" - отметил Президент.
"Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями - все должно быть в идеальном состоянии", - поручил белорусский лидер.
Учитывая присутствие на совещании руководителей регионов, Президент потребовал от вице-премьера Михаила Русого доклада о ходе уборки урожая. "Какие проблемные вопросы, которые надо здесь обсудить? А они есть! Их надо обсудить с участием губернаторов", - отметил он.-0-
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"От дорог до посевных площадей" - Лукашенко поручил в 2018 году навести в Беларуси идеальный порядок
3 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение следующего года навести в стране идеальный порядок. Об этом он...
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