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Президент Венесуэлы совершит официальный визит в Минск
03.10.2017 11:41 — Новости Политики | БелТА
Николас Мадуро
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в венесуэльском посольстве в Минске.
В частности, Президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE, перед прилетом в Беларусь Николас Мадуро посетит с визитом Россию, где примет участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". Ожидается, что там он проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.
"Я также намерен встретиться с Президентом Беларуси. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", - сообщил журналистам Николас Мадуро.
Следующей страной в графике венесуэльского лидера станет Турция, где он будет председательствовать на межправительственной смешанной комиссии.-0-
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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