Президент Венесуэлы совершит официальный визит в Минск

Николас Мадуро

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в венесуэльском посольстве в Минске.

В частности, Президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE, перед прилетом в Беларусь Николас Мадуро посетит с визитом Россию, где примет участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". Ожидается, что там он проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.

"Я также намерен встретиться с Президентом Беларуси. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", - сообщил журналистам Николас Мадуро.

Следующей страной в графике венесуэльского лидера станет Турция, где он будет председательствовать на межправительственной смешанной комиссии.-0-