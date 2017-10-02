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Президент Венесуэлы совершит официальный визит в Минск

03.10.2017 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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Президент Венесуэлы совершит официальный визит в Минск
Николас Мадуро

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в венесуэльском посольстве в Минске.

В частности, Президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE, перед прилетом в Беларусь Николас Мадуро посетит с визитом Россию, где примет участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". Ожидается, что там он проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.

"Я также намерен встретиться с Президентом Беларуси. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", - сообщил журналистам Николас Мадуро.

Следующей страной в графике венесуэльского лидера станет Турция, где он будет председательствовать на межправительственной смешанной комиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро совершит официальный визит в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...

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