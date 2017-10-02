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Лукашенко призвал прекратить "разбой" со спиливанием деревьев

03.10.2017 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ситуацией с необоснованным уплотнением жилищной застройки и вырубкой деревьев в городах, об этом он заявил на совещании во вторник.

Лукашенко призвал прекратить "разбой" со спиливанием деревьев
© Sputnik / Виктор Толочко
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Коснулся темы уплотнения застроек и вырубки деревьев Лукашенко в ходе совещания по вопросам проекта нового Жилищного кодекса. Он напомнил собравшимся чиновникам о частых скандалах в СМИ из-за вырубки.

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"Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?" — обратился президент.

Глава государства предложил чиновникам самим переселится в дом, рядом с которым строится высотка.

"В Минске "достукались" до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. Это улица где-то в районе Минского тракторного завода, показывали тоже СМИ", — обратил внимание президент.

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Как рассказал президент, он давал поручение Службе безопасности узнать обстоятельства ситуации. "Ответ (начальники минские, может быть, и Шорец там за ними стоит): Президент на Минский тракторный завод ездит не по этой улице, а по другой, эту улицу нельзя трогать — Служба безопасности запретила", — привел в пример глава государства.

"Слушайте, я на Минском тракторном заводе бываю один раз в два-три года, а то и в пять. При чем та улица за километр-два от Минского тракторного завода? Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?" — заявил Лукашенко.

Лукашенко призвал прекратить "разбой" со спиливанием деревьев
© Фото: "Энергетика Беларуси"
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Президент задался вопросом: сажали ли чиновники деревья, чтобы их потом пилить. Лукашенко уверен: многие хотят выйти и поднять себе настроение, на деревья посмотреть. "Нет, все пилим. Мы мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой!" — потребовал глава государства.

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Обозначенная президентом проблема должна восприниматься как жесточайшее указание к работе. Лукашенко подчеркнул: повторять он больше не будет. "На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе", — заключил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства недоволен ситуацией вокруг уплотнения застроек и спиливания деревьев - как в Минске, так и в регионах.

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