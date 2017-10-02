Президенты стран ЕАЭС встретятся 11 октября

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 11 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Россия начинает процесс ратификации ТК ЕАЭС, Минск ждет октября

В пресс-службе отметили, что в повестку заседания включены вопросы в области торговой и транспортной политики союза. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Будут представлены также основные направления международной деятельности союза на 2018 год.

"Кроме того, президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года", — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Sputnik, страны ЕАЭС, за исключением Беларуси, в декабре 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписали новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС. Беларусь подписала его позднее, в апреле 2017 года. В апреле же на Совете ЕЭК было принято решение, что страны Союза синхронизируют процедуры ратификации этого документа.

Россия начала процедуру ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в начале сентября, соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Беларусь к процедуре ратификации основного документа ЕАЭС еще не приступала. Между тем, в июле в ГТК Беларуси сообщали, что республика планирует ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС в октябре .

Как сообщил тогда первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, ГТК совместно с государственными органами готовит изменения в национальное законодательство по тем вопросам, по которым Таможенным кодексом дана компетенция национальному законодательству.

По его словам, уже подготовлен проект указа главы государства, в котором реализованы отсылочные нормы кодекса, и ГТК сам предложил обсудить этот документ с бизнесом. Когда обсуждение завершится, документ будет внесен на рассмотрение госорганов и общественных организаций.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.