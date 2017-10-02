Путин высказался о США, КНДР и Каталонии

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами высказался о ряде острых вопросах международной повестки дня: от отношений РФ и США до референдума в Каталонии и ядерных испытаний КНДР.

Российский лидер во вторник принял грамоты 20 новых послов иностранных государств. По традиции, Путин также выступил с речью перед дипломатами и высказался об актуальных вопросах международной повестки дня.

Отношения с США — на принципах равенства



© REUTERS/ Stephen Lam МИД РФ подвергло критике захваты российских дипобъектов в США

Путин признал, что современный уровень отношений Москвы и Вашингтона не вызывает удовлетворения.

"Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", — заявил Путин.

Кроме своей позиции по отношениям двух стран, Путин лично выразил соболезнования послу США в России в связи с ужасной трагедией, состоявшейся накануне в Лас-Вегасе.

Нагнетать ситуацию вокруг КНДР не стоит

Не первый месяц весь мир следит за напряженной обстановкой вокруг ядерных испытаний США и реакции на это со стороны США и ряда иных стран.

"На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы КНДР (…) Мы осуждаем решения Пхеньяна в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Но нагнетание военной риторики не просто тупиковый, а, уверен, губительный путь", — высказался президент России.

Путин уверен, что все стороны этой ситуации должны проявить сдержанность и найти мирное решение.

Надежда, что кризис в Испании преодолеют

В воскресенье 1 октября в Каталонии прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости региона. Более 90% голосовавших проголосовали за суверенитет государства, однако власти Испании называют плебисцит неконституционным. Несколько дней в стране продолжается серьезный кризис — со стачками и митингами.

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© REUTERS/ Albert Gea Испанидад

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — признал Путин.

Президент России выразил надежду, что "кризис удастся преодолеть".

Сирия: увеличить поставки гумпомощи

Как уверен российский лидер, одной из важнейших задач для мира сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий.

"Подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, кто искренне желает возвращения беженцев к родным очагам", — выразил уверенность Путин.

Напомнил он и о договоренностях о четырех зонах деэскалации в Сирии, которые были достигнуты в столице Казахстана.

Рассчитывают на миротворцев ООН



© Фото: из архива Геворга Мирзаяна Путин разводящий: российский президент предложил миротворцев в Донбассе

Напомнил Путин послам также о том, что недавно Россия выступила с инициативой учреждения миротворческой миссии ООН для охраны наблюдателей от ОБСЕ на Донбассе, где три года продолжается вооруженный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР с одной стороны и Киевом — с другой.

"Рассчитываем на деловое, конструктивное обсуждение этого предложения в рамках Совета безопасности", — отметил Путин, говоря о миротворческой миссии.

Ранее лидеры ряда стран положительно высказывались об этой российской инициативе.