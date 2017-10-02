|
Официальные переговоры Лукашенко и Мадуро пройдут 5 октября во Дворце Независимости
03.10.2017 17:19 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который посетит Беларусь с официальным визитом, пройдут 5 октября во Дворце Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.
Планируется, что в этот же день Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии