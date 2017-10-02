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Официальные переговоры Лукашенко и Мадуро пройдут 5 октября во Дворце Независимости

03.10.2017 17:19 — Новости Политики | БелТА  
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Официальные переговоры Лукашенко и Мадуро пройдут 5 октября во Дворце Независимости
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который посетит Беларусь с официальным визитом, пройдут 5 октября во Дворце Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.

Планируется, что в этот же день Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который...

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