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Президент Венесуэлы прибудет в Минск с официальным визитом
03.10.2017 18:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Беларусь с официальным визитом 5 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
"Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который посетит Беларусь с официальным визитом, пройдут 5 октября во Дворце Независимости", — сообщили в пресс-службе.
Там рассказали, что главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.
Планируется, что в этот же день Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару, добавили в пресс-службе.
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Запланированы его переговоры с Лукашенко в формате "один на один" и в расширенном составе, а также участие в церемонии открытия в Минске памятника Симону Боливару.
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