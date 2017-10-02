Президент Венесуэлы прибудет в Минск с официальным визитом

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Беларусь с официальным визитом 5 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

"Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который посетит Беларусь с официальным визитом, пройдут 5 октября во Дворце Независимости", — сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.

Планируется, что в этот же день Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару, добавили в пресс-службе.