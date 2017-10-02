Почетные консулы из 56 стран собрались в Минске на конференцию

Первая конференция почетных консулов началась 3 октября в Минске.

В Минск прибыли 80 дипломатов из 56 государств мира.

В конференции участвует глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам Макея, выступившего на мероприятии, первая конференция демонстрирует новую традицию – проведение встреч с консулами Беларуси, которые представляют ее интересы во всем мире.

Деятельность консулов направлена на продвижение интересов страны за рубежом и налаживание отношений с зарубежными партнерами.

Глава МИД отметил также, что консулы выполняют важную миссию, вытраивая «мосты» между странами в сфере торговли, культуры, науки и инвестиций.

В рамках мероприятия планируется обсудить и оценить результаты работы участников конференции, акцентировав внимание на деятельность в сфере внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций.

По словам главы МИД Беларуси, «позитивная атмосфера» в отношениях с ЕС и США «поступательно расширяется». «Мы намерены продолжать этот диалог», — сказал он.

Первая конференция почетных консулов продлится до 6 октября. Дипломаты посетят Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», БелАЗ и агрокомбината «Дзержинский».