Очередной раунд переговоров по Донбассу пройдет в среду в Минске

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет в Минске в среду 4 октября.



© Sputnik/ Виктор Толочко Контактная группа не обсуждала введение миротворцев в Донбасс

Предыдущая встреча группы состоялась 20 сентября, тогда обсуждались вопросы перемирия и обмена пленными, но в целом переговоры завершились безрезультатно.

В среду, как ожидается, стороны поднимут темы выполнения минских договоренностей, подготовку конфликтующих сторон к обмену пленными, восстановления инфраструктуры Донбасса.

Ранее группа договорилась о так называемом школьном перемирии в регионе, которое было введено с 25 августа. Однако, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, количество обстрелов с двух сторон если и уменьшилось, то не было сведено к нулю.

В настоящее время Киев и самопровозглашенные республики так и не смогли развести силы на одном из пилотных участков у линии соприкосновения. При этом переговорщики в Минске обсуждают еще пять участков. Ополченцы заявляют, что готовы к двухэтапному разведению, если ВСУ не может реализовать данный процесс единовременно.

Ожидается, что 4 октября в Минске стороны обсудят также состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе, так как, по словам первого заместителя спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, в СММ ОБСЕ за 2016 год значительно выросло количество представителей России.

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Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается, в том числе на встречах в Минске, где контактная группа с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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