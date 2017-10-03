Каталония объявит о независимости через несколько дней

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион провозгласит независимость от Испании в течение ближайших нескольких дней, сообщила телерадиокорпорация BBC .



© Public Domain. Jon Nazca Тысячи людей митингуют у мэрий каталонских городов

По его словам, правительство Каталонии "будет действовать в конце недели или в начале следующей".

Референдум, который не признают власти Испании, прошел в Каталонии 1 октября . На отдельных участках прошли столкновения граждан с полицией, с обеих сторон есть раненые.

По информации властей Каталонии, на референдум пришли 2,2 миллиона избирателей, из них 90% проголосовали за независимость региона.

Испанский король Фелипе VI заявил, что правительство Каталонии, решив провести референдум, продемонстрировало неприемлемое неподчинение, чтобы разрушить Испанию.

Накануне в Барселоне прошли многочисленные митинги, а также всеобщая забастовка, в которой приняли участие более 700 тысяч человек.

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