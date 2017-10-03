ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин освободил от должностей трех замминистров

04.10.2017 09:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Совет министров Беларуси своим постановлением № 727 от 28 сентября 2017 года освободил от должностей трех заместителей министров. Как следует из текста постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, освобожден от должности заместителя министра информации Александр Карлюкевич. Причина освобождения — "перевод к другому нанимателю".

Совмин освободил от должностей трех замминистров
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент потребовал трудоустроить Ананич

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Карлюкевича главой Мининформа, отправив в отставку прежнюю главу ведомства Лилию Ананич. Таким образом, нанимателем Карлюкевича стало белорусское правительство, тогда как нанимателем лица, занимающего пост замминистра, является то ведомство, главу которого он замещает.

Также в связи с переводом к другому нанимателю отправлен в отставку директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Между тем, ранее ничего о том, куда отправится работать Субботин, не сообщалось.

По соглашению сторон отправлен в отставку заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Хрущов.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отставку отправлен глава департамента ветконтроля Минсельхозпрода Субботин, а также Александр Карлюкевич, который назначен президентом на должность главы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Очередной раунд переговоров по Донбассу пройдет в среду в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика