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Король Испании обвинил власти Каталонии в попытке расколоть страну

04.10.2017 09:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Король Испании Филипп VI осудил проведенный в Каталонии референдум о независимости и призвал власти региона уважать конституцию королевства, сообщает Sputnik Испания.

Король Испании обвинил власти Каталонии в попытке расколоть страну
© REUTERS/ Yves Herman
Каталония объявит о независимости через несколько дней

Каталония провела референдум в воскресенье, за провозглашение независимости области проголосовали порядка 90% от всех пришедших на участки каталонцев. Официальный Мадрид не признают плебисцит законным.

Король Испании Филипп VI впервые вмешался в ситуацию и обратился к народу королевства. Он призвал власти Каталонии оставаться в рамках закона и демократии и не "стаивть под угрозу экономическую стабильность" региона.

Власти Каталонии, по мнению короля, пытаются расколоть страну. Мадрид же, как напомнил Филипп, ответственен за защиту конституции. "Эти власти оказались за рамками закона и демократии, пытаясь сломить единство Испании и национальный суверенитет", — заявил король Испании.

Местные власти, уверен Филипп, систематически нарушали закон и показали "недопустимую нелояльность" к центральной власти страны.

Как заявили представители женералитета Каталонии, регион может объявить о суверенитете в течение ближайших дней. Как в таком случае будет реагировать официальный Мадрид и Брюссель, также считающий референдум незаконным, пока не ясно.

Каталония — автономный регион Испании с населением более семи миллионов человек. Кроме этого, что область является одной из ведущих в стране с точки зрения экономики, у каталонцев существует свой язык, культура и традиции, а за независимость в регионе выступают уже не одно столетие.

 
Теги: Минск
 
 
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Испанский монарх впервые высказался об остром вопросе королевства - возможной независимости Каталонии.

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