Беларусь в ОБСЕ опять заявила об обновлении Хельсинкского процесса

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Минск в очередной раз заявил о необходимости обновления Хельсинкского процесса в интересах мира и безопасности в Европе.



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Вопрос об этом был поднят белорусской делегацией на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей национального собрания Беларуси.

В Андорра-ла-Велья (Княжество Андорра) проходит заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В работе Ассамблеи принимает участие парламентская делегация во главе с зампредом нижней палаты парламента Пирштуком. В рамках осеннего заседания ПА ОБСЕ состоялся средиземноморский форум и парламентская конференция "Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи".

Руководитель белорусской делегации Пирштук участвовал в дебатах по теме "Обсуждение проблем кибербезопасности", отметили в пресс-службе.

"Он напомнил парламентариям об инициативе президента Беларуси, высказанной на сессии ПА ОБСЕ в Минске, о необходимости обновления Хельсинкского процесса в интересах мира и безопасности в Европе", — сказали собеседники Sputnik.



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Также Пирштук призвал рассматривать проблему реагирования на вызовы и угрозы в области кибербезопасности сквозь призму общей ситуации в сфере безопасности на пространстве ОБСЕ.

По мнению Пирштука, парламентское измерение ОБСЕ представляет собой идеальную площадку для обмена мнениями и поиска общих точек соприкосновения в целях продвижения нового Хельсинкского процесса.

Кроме того, член белорусской парламентской делегации председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий принял участие в дополнительном параллельном мероприятии "Создание более доступных парламентов: содействие участию лиц с ограниченными возможностями", организованном Парламентом Финляндии совместно с БДИПЧ ОБСЕ, сказали в нижней палате белорусского парламента.