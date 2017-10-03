В следующий раз контактная группа соберется в Минске 18 октября

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Контактная группа по Донбассу соберется в белорусской столице 18 октября, сообщила в Facebook Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

В сообщении Талакиной говорится, что в среду заседание контактной группы подошло к концу, а следующая встреча состоится спустя две недели.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота в Украине. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более 10 тысяч человек.