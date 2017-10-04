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Глава Каталонии недоволен королем Испании

05.10.2017 09:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Филипп VI проигнорировал мнение жителей Каталонии.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который встал на сторону Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, которые думают не так, как он", — сказал Пучдемон в специальном обращении.

​Филипп VI назвал незаконными действия властей Каталонии по проведению референдума. Он отметил, что призывами людей к незаконному референдуму власти Каталонии нарушили гармонию в обществе.

При этом король отметил, что жители Каталонии могут рассчитывать на поддержку Испании, а глава каталонского правительства подчеркнул, что дверь для диалога с Каталонией открыта.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правительства Каталонии разочарован тем, что испанский король принял сторону премьер-министра Испании.

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