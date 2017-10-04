Глава Каталонии недоволен королем Испании

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Филипп VI проигнорировал мнение жителей Каталонии.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который встал на сторону Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, которые думают не так, как он", — сказал Пучдемон в специальном обращении.

El Gobierno rechaza las críticas de Puigdemont al rey y advierte que "no negociará ninguna ilegalidad" https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/MqkKm1127i — 24h (@24h_tve) October 5, 2017

​Филипп VI назвал незаконными действия властей Каталонии по проведению референдума. Он отметил, что призывами людей к незаконному референдуму власти Каталонии нарушили гармонию в обществе.

При этом король отметил, что жители Каталонии могут рассчитывать на поддержку Испании, а глава каталонского правительства подчеркнул, что дверь для диалога с Каталонией открыта.