МИНСК, 5 окт — Sputnik. Почетным консулам Беларуси за рубежом, собравшимся на встречу в первую неделю октября в Минске, показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".

Почетные консулы республики встретились в Минске на текущей неделе. Они уже пообщались с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и провели ряд встреч на высоком уровне.



© Sputnik / Виктор Толочко Почетные консулы в "Великом камне"

Открывают для себя почетные консулы и новую Беларусь. Так, накануне им показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", который сегодня является одним из крупнейших инвестпроектов между странами.

Судя по снимкам, почетные консулы остались впечатлены масштабным проектом.



© Sputnik / Виктор Толочко Почетные консулы в "Великом камне"

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.