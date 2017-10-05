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Парк "Великий камень" показали почетным консулам Беларуси

05.10.2017 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Почетным консулам Беларуси за рубежом, собравшимся на встречу в первую неделю октября в Минске, показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".

Почетные консулы республики встретились в Минске на текущей неделе. Они уже пообщались с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и провели ряд встреч на высоком уровне.

Парк "Великий камень" показали почетным консулам Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетные консулы в "Великом камне"

Открывают для себя почетные консулы и новую Беларусь. Так, накануне им показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", который сегодня является одним из крупнейших инвестпроектов между странами.

Судя по снимкам, почетные консулы остались впечатлены масштабным проектом.

Парк "Великий камень" показали почетным консулам Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетные консулы в "Великом камне"

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.

 
Теги: Минск
 
 
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Индустриальный парк "Великий камень" - один из самых крупных инвестиционных проектов Беларуси и Китая.

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