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Парк "Великий камень" показали почетным консулам Беларуси
05.10.2017 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Почетным консулам Беларуси за рубежом, собравшимся на встречу в первую неделю октября в Минске, показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".
Почетные консулы республики встретились в Минске на текущей неделе. Они уже пообщались с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и провели ряд встреч на высоком уровне.
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетные консулы в "Великом камне"
Открывают для себя почетные консулы и новую Беларусь. Так, накануне им показали белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", который сегодня является одним из крупнейших инвестпроектов между странами.
Судя по снимкам, почетные консулы остались впечатлены масштабным проектом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетные консулы в "Великом камне"
Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.
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Индустриальный парк "Великий камень" - один из самых крупных инвестиционных проектов Беларуси и Китая.
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