|
Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко
05.10.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во Дворец Независимости в Минске, где должны пройти его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.
Кортеж венесуэльского президента подъехал к воротам дворца Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречал своего венесуэльского коллегу на крыльце, несмотря на промозглую и дождливую погоду, которая в этот день стоит в белорусской столице.
После дружеских объятий лидеры двух стран по красной ковровой дорожке прошли в фойе дворца, где их приветствовала рота почетного караула. Были исполнены государственные гимны.
Церемония официальной встречи завершилась тем, что президенты сфотографировались возле государственных флагов Беларуси и Венесуэлы, а затем приветствовали членов делегаций обеих стран.
В составе белорусской делегации – глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Владимир Семашко, который возглавляет белорусскую часть двухсторонней торгово-экономической комиссии, руководители ряда министерств и ведомств республики.
Затем президенты направились для проведения переговоров в формате "один на один".
Планируется, что после этого пройдут переговоры в расширенном составе, а затем два лидера сделают заявление для СМИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Независимости президента Венесуэлы встречала рота почетного караула, Лукашенко тепло приветствовал гостя.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии