Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во Дворец Независимости в Минске, где должны пройти его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Кортеж венесуэльского президента подъехал к воротам дворца Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречал своего венесуэльского коллегу на крыльце, несмотря на промозглую и дождливую погоду, которая в этот день стоит в белорусской столице.

После дружеских объятий лидеры двух стран по красной ковровой дорожке прошли в фойе дворца, где их приветствовала рота почетного караула. Были исполнены государственные гимны.

Церемония официальной встречи завершилась тем, что президенты сфотографировались возле государственных флагов Беларуси и Венесуэлы, а затем приветствовали членов делегаций обеих стран.

В составе белорусской делегации – глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Владимир Семашко, который возглавляет белорусскую часть двухсторонней торгово-экономической комиссии, руководители ряда министерств и ведомств республики.

Затем президенты направились для проведения переговоров в формате "один на один".

Планируется, что после этого пройдут переговоры в расширенном составе, а затем два лидера сделают заявление для СМИ.