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Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко

05.10.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во Дворец Независимости в Минске, где должны пройти его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко
© Sputnik/
Фотофакт: сквер Боливара облагораживают перед визитом Мадуро в Минск

Кортеж венесуэльского президента подъехал к воротам дворца Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречал своего венесуэльского коллегу на крыльце, несмотря на промозглую и дождливую погоду, которая в этот день стоит в белорусской столице. 

После дружеских объятий лидеры двух стран по красной ковровой дорожке прошли в фойе дворца, где их приветствовала рота почетного караула. Были исполнены государственные гимны. 

Церемония официальной встречи завершилась тем, что президенты сфотографировались возле государственных флагов Беларуси и Венесуэлы, а затем приветствовали членов делегаций обеих стран. 

В составе белорусской делегации – глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Владимир Семашко, который возглавляет белорусскую часть двухсторонней торгово-экономической комиссии, руководители ряда министерств и ведомств республики. 

Затем президенты направились для проведения переговоров в формате "один на один". 

Планируется, что после этого пройдут переговоры в расширенном составе, а затем два лидера сделают заявление для СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Дворце Независимости президента Венесуэлы встречала рота почетного караула, Лукашенко тепло приветствовал гостя.

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