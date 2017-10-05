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Лукашенко готов лететь в Венесуэлу, чтобы решать ее проблемы

05.10.2017 12:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Беларусь готова помочь Венесуэле в решении всех ее проблем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в расширенном составе.

"Давайте вместе подумаем, как решить те проблемы, которые есть в Венесуэле", — заявил Лукашенко.

Лукашенко готов лететь в Венесуэлу, чтобы решать ее проблемы
© Sputnik / Виктор Толочко
В Instagram Мадуро появились фото из Минска

Он рассказал, что уже достигнута договоренность о том, что в ноябре в Минске соберется заседание Белорусско-венесуэльской торгово-экономической промышленности. "Я готов прилететь в Венесуэлу, и мы там можем обсудить, что сделать", — сказал Лукашенко.

Он посоветовал своему венесуэльскому коллеге не преувеличивать те трудности, с которыми сейчас сталкивается его страна.

"Я сказал Николасу, чтобы он не преувеличивал. У нас было сложнее, мы также делили между людьми талоны на продукты. Но мы напряглись и выстояли", — отметил Лукашенко.

По его мнению, Венесуэла при "железной власти" и дисциплине способна решить свои проблемы за пять лет. "Мы готовы оказать вам поддержку как самым добрым друзьям. Мы готовы все, что у нас есть, положить на этот алтарь в борьбе за лучшее будущее", — добавил белорусский президент.

Лукашенко обратил внимание, что двум государствам уже не нужно строить фундамент для двухсторонних отношений: он уже заложен за то время, когда страны сотрудничали на протяжении пребывания у власти Уго Чавеса. Теперь на этом фундаменте нужно строить новое здание.

Лукашенко заметил, что в свое время Беларусь, как и Венесуэла, находилась под санкциями и испытывала проблемы в поставках углеводородов. Венесуэла протянула ей тогда руку помощи, и в Минске это не забыли.

"Венесуэле начали угрожать вплоть до военного вторжения. Мы категорически против. Нельзя странам навязывать цветные революции, это время уходит. И мы видим, что эти попытки провалились. Венесуэльцы сами разберутся", — сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что политика санкций в отношении любой страны бесперспективна и всегда ведет к ущербу для интересов той стороны, которая вводит санкции.

"Мы не всемогущи, но кое-что мы умеем делать, и вы в этом уже убедились", — резюмировал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко посоветовал Мадуро не преувеличивать те сложности, которые есть в его стране, и еще раз подчеркнул бесперспективность санкций и навязывание странам...

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