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Лукашенко подарил Мадуро гобелен с изображением Мирского замка, а его жене - изделия изо льна

05.10.2017 18:00 — Новости Политики | БелТА  
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5 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных переговоров обменялись подарками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства подарил своему венесуэльскому коллеге гобелен с изображением Мирского замка, а первой леди Венесуэлы Силии Флорес - комплект столового белья изо льна с вышивкой элементов рисунка Слуцких поясов. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является одним из лидеров в мире по производству тканей изо льна и отметил отличные потребительские свойства продукции из этого материала.

В свою очередь Николас Мадуро подарил Президенту Беларуси картину, на которой изображен вид на столицу Венесуэлы - Каракас. "Это мы разместим во Дворце Независимости рядом с твоим подарком и подарком Чавеса", - отметил Александр Лукашенко. "Там его место", - согласился венесуэльский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных...

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