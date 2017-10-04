Лукашенко подарил жене Мадуро комплект столового белья

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его венесуэльский коллега Николас Мадуро после состоявшихся в Минске переговоров обменялись подарками, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

В четверг делегация Венесуэлы во главе с президентом страны прибыла в Беларусь . По итогам переговоров Лукашенко и Мадуро, было достигнуто соглашение о завершении разработки "дорожной карты" совместной деятельности в ближайшее время. По словам президента Беларуси, потенциал двух стран позволяет значительно углубить отношения в сфере экономики.

"Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных переговоров обменялись подарками. Глава белорусского государства подарил своему венесуэльскому коллеге гобелен с изображением Мирского замка, а первой леди Венесуэлы Силии Флорес — комплект столового белья изо льна с вышивкой элементов рисунка Слуцких поясов", — рассказали в пресс-службе.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Президент Александр Лукашенко подарил дорогому венесуэльскому гостю гобелен с изображением Мирского замка

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь занимает первые места в мире по производству тканей изо льна, а продукция из этого материала отличается отличными потребительскими свойствами.

Мадуро в свою очередь подарил Лукашенко картину с изображением Каракаса.

После встречи с президентом Беларуси венесуэальский лидер принял участие в открытии бюста национальному герою Венесуэлы Симону Боливару в Минске .