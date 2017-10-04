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Лукашенко подарил жене Мадуро комплект столового белья
05.10.2017 19:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его венесуэльский коллега Николас Мадуро после состоявшихся в Минске переговоров обменялись подарками, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
В четверг
"Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных переговоров обменялись подарками. Глава белорусского государства подарил своему венесуэльскому коллеге гобелен с изображением Мирского замка, а первой леди Венесуэлы Силии Флорес — комплект столового белья изо льна с вышивкой элементов рисунка Слуцких поясов", — рассказали в пресс-службе.
Президент Александр Лукашенко подарил дорогому венесуэльскому гостю гобелен с изображением Мирского замка
Лукашенко обратил внимание, что Беларусь занимает первые места в мире по производству тканей изо льна, а продукция из этого материала отличается отличными потребительскими свойствами.
Мадуро в свою очередь подарил Лукашенко картину с изображением Каракаса.
После встречи с президентом Беларуси
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Венесуэльский гость преподнес белорусскому лидеру картину, на которой изображена столица его родины.
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