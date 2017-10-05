Назначен новый заместитель управделами президента

Новым заместителем управляющего делами президента назначен Валерий Ермошко, ранее занимавший должность гендиректора акционерного страхового общества «Промтрансинвест».

Об этом сообщает пресс-служба президента. Указ подписан Лукашенко 5 октября.

Ермошко имеет экономическое образование (Гомельский госуниверситет им. Скорины), окончил Академию управления при президенте, кандидат экономических наук. Занимал руководящие должности в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета министров Республики Беларусь.

С сентября 2015 года занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».

Напомним, 8 сентября указом президента была освобождена от должности заместителя управляющего делами президента Беларуси Надежда Котковец.

Котковец долгое время работала заместителем министра сельского хозяйства и прославилась яркими выступлениями, ее высказывания о «хаотично сложенных ценах» и прочие пользовались популярностью в народе.

Фото: holiday.by