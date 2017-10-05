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Назначен новый заместитель управделами президента
06.10.2017 09:53 — Новости Политики | БДГ
Новым заместителем управляющего делами президента назначен Валерий Ермошко, ранее занимавший должность гендиректора акционерного страхового общества «Промтрансинвест».
Об этом сообщает
Ермошко имеет экономическое образование (Гомельский госуниверситет им. Скорины), окончил Академию управления при президенте, кандидат экономических наук. Занимал руководящие должности в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета министров Республики Беларусь.
С сентября 2015 года занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».
Напомним, 8 сентября указом президента была
Котковец долгое время работала заместителем министра сельского хозяйства и прославилась яркими выступлениями, ее высказывания о «хаотично сложенных ценах» и прочие пользовались популярностью в народе.
Фото: holiday.by
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Новым заместителем управляющего делами президента назначен Валерий Ермошко, ранее занимавший должность гендиректора акционерного страхового общества...
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