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Назначен новый заместитель управделами президента

06.10.2017 09:53 — Новости Политики | БДГ  
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Новым заместителем управляющего делами президента назначен Валерий Ермошко, ранее занимавший должность гендиректора акционерного страхового общества «Промтрансинвест».

Об этом сообщает пресс-служба президента. Указ подписан Лукашенко 5 октября.

Ермошко имеет экономическое образование (Гомельский госуниверситет им. Скорины), окончил Академию управления при президенте, кандидат экономических наук. Занимал руководящие должности в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета министров Республики Беларусь.

С сентября 2015 года занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».

Напомним, 8 сентября указом президента была освобождена от должности заместителя управляющего делами президента Беларуси Надежда Котковец.

Котковец долгое время работала заместителем министра сельского хозяйства и прославилась яркими выступлениями, ее высказывания о «хаотично сложенных ценах» и прочие пользовались популярностью в народе.

Фото: holiday.by

 
 
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Новым заместителем управляющего делами президента назначен Валерий Ермошко, ранее занимавший должность гендиректора акционерного страхового общества...

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