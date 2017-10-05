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Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских

06.10.2017 12:04 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских
Во время рабочей поездки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, посещая с рабочей поездкой Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских", - сказал Александр Лукашенко.

Тема о необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще в апреле на совещании у главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские магистрали привели в хорошее состояние и теперь нужно активнее занимать дорогами в регионах. По итогам совещания Президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт. Об этом сегодня ему и было доложено.

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Теги: Минск
 
 
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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил...

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