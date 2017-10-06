Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских

Во время рабочей поездки

6 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, посещая с рабочей поездкой Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских", - сказал Александр Лукашенко.

Тема о необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще в апреле на совещании у главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские магистрали привели в хорошее состояние и теперь нужно активнее занимать дорогами в регионах. По итогам совещания Президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт. Об этом сегодня ему и было доложено.

Главу государства подробно проинформировали о состоянии местной дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития. Как отметил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, наряду с традиционными технологиями по устройству дорожных покрытий из горячего асфальтобетона, монолитного цементобетона разработаны и адаптированы на основании лучших зарубежных аналогов и другие способы ремонта дорог. С их особенностями и преимуществами Александр Лукашенко ознакомился на практике.

Так, технология устройства слоев покрытий и оснований из холодных регенерированных асфальтобетонных смесей (технология холодного ресайклинга) применяется при необходимости повышения несущей способности дорожной одежды или при наличии большого количества дефектов на покрытии. Распространение этой технологии ранее сдерживалось недостаточными наработками по совместному использованию цемента и битумных эмульсий. Сегодня эта проблема решена отраслевой наукой.

Проведение работ таким способом позволяет повторно использовать минеральные материалы (до 100%) и снижает энергозатраты на 25-50% в сравнении с укладкой горячего асфальтобетона.

Технология устройства оснований из материалов, укрепленных цементом и модифицированными добавками, применяется при отсутствии тяжелого интенсивного движения, на гравийных и грунтовых дорогах. Она позволяет обеспылить покрытие, убрать гребенку и исключить ее появление в дальнейшем, создать достаточно твердое покрытие и сократить расходы, повысить эксплуатационную надежность.

Когда нужно обеспечить высокую несущую способность, применяется технология устройства оснований и покрытий из жестких укатываемых бетонных смесей. Такое покрытие применяется на тяжело нагруженных участках дорог: подъездах к предприятиям, железнодорожных станциях, других грузообразующих узлах.

Технологии ремонта существующих асфальтобетонных и гравийных покрытий применяются в случаях, когда нет необходимости в повышении несущей способности дорожной одежды.

Все эти способы специалисты изучают во время республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автодорог местного назначения. Участвует в мероприятии также руководство облисполкомов и дорожных организаций.-0-