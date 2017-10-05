Посольство РФ: задача миротворцев ООН в Донбассе - охрана миссии ОБСЕ

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Суть российских предложений заключается в том, что мандат миротворческой миссии ООН ограничивается сугубо охраной наблюдателей СММ ОБСЕ на Юго-Востоке Украины, заявил в беседе со Sputnik руководитель пресс-службы посольства РФ в РБ Алексей Маскалев.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто и как отреагирует на миротворцев в Донбассе в версии Путина

"Задача миротворческой миссии ООН ограничивается исключительно охраной наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Контингент миротворцев размещается на линии разграничения после разведения сил и тяжелой техники, и при непременном согласии двух противоборствующих сторон — официального Киева и Донецкой и Луганской народных республик", — сказал Маскалев, комментируя позицию украинской стороны о том, что у миротворцев должен быть "расширенный мандат", позволяющий, в том числе, размещаться по всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая и 400-километровый участок российско-украинской границы.

Он напомнил, что Российская Федерация 5 сентября официально представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции об учреждении Миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на Юго-Востоке Украины, текст которого размещен на сайте ООН под символом S/2017/754.



© Sputnik/ Руководитель пресс-службы посольства РФ в РБ Алексей Маскалев

"Так что любой желающий может с ним ознакомиться", — заметил он. Также, по его словам, следует иметь в виду, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 сентября российская сторона согласилась с тем, что мандат миротворцев ООН по охране наблюдателей СММ ОБСЕ может распространяться и на другие территории по обе стороны от линии разграничения.

"По нашему представлению, миротворческая миссия ООН не может подменять действующие форматы — Контактную группу по урегулированию ситуации в Украине и "нормандскую четверку", а также не должна конкурировать с СММ ОБСЕ в вопросах мониторинга ситуации", — подчеркнул Маскалев.

Говоря о позиции Киева, он отметил, что "она представляется фальшивой". "С одной стороны, официальные украинские власти публично заявляют о своем стремлении к миру, с другой — игнорируют шаги ведущие к нему", — сказал представитель посольства. Он обратил внимание, что речь идет о здоровье и жизни людей, как находящихся в окопах, так и гражданских лиц, подвергающихся вблизи линии разграничения постоянной смертельной опасности.

"Любые попытки облегчить их положение должны получать всемерную поддержку, и прежде всего — украинских властей. Но на самом деле этого не происходит", — рассказал он, заметив, что, вместе с тем, из Киева звучат "громкие голоса", которые, по его словам, чуть ли не в ультимативном тоне пытаются навязать "мероприятия", реализация которых привела бы к слому минских договоренностей, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015). Маскалев еще раз напомнил, что в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года зафиксирована четкая последовательность действий.

"А попытки украинских политиков "поставить телегу впереди лошади" умышленно нацелены на развал с большим трудом достигнутого взаимопонимания по ключевым вопросам, касающимся закрепления в Конституции Украины "Особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей", амнистии в отношении участников событий, проведения выборов", — подчеркнул он.

По его мнению, отказ властей Украины от поиска компромисса чреват эскалацией ситуации, регрессом в процессе урегулирования. Он обратил внимание на позитивное в целом отношение к российским предложениям по миротворческой миссии ООН со стороны немецких и французских партнеров по "нормандской четверке".

Он также с удовлетворением отметил активную конструктивную позицию властей Республики Беларусь, настроенных на максимальное содействие скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе.